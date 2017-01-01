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عالم

حزب العمل الإسرائيلي يختار زعيمًا جديدًا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يجرى حزب العمل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات داخلية يشارك فيها نحو 6500 من أعضائه، لاختيار زعيم جديد له.

ويتنافس ثلاثة أشخاص على منصب زعامة الحزب، هم: عمير بيرتس، وايتسيك شمولي، وستاف شافير.

وسيحدد اختيار رئيس الحزب الجديد مستقبل حزب العمل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وفقًا لصحيفة "هآرتس".

وفي الجولة الأولى يجب أن يحقق المنافس الذي سيصل لزعامة الحزب نسبة 40%، فأكثر، وفي حال فشل أي مرشح لذلك، سيتم إجراء جولة ثانية في غضون أسبوع.
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