صعود محدود لبورصة السعودية بمستهل التعاملات

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي" تداول" ارتفاعا محدودا لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع التأمين.



وارتفع أداء المؤشر العام بنسبة 0.05 % إلى مستوى 8857.34 نقطة ليربح من خلالها 4.65 نقطة.



وجرى التعامل على 47.079 مليون سهم وبقيمة 948.826 مليون ريال موزعين على 36.283 ألف صفقة، وارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.44 % بدعم من سهم لجام للرياضة المرتفع بنحو 2.38 %.



كما سجل قطاع التأمين بنسبة 1.16 % بعدما حقق سهم الأهلية للتأمين التعاوني ارتفاعًا بنحو 2.30 %.



وفي المقابل انخفض قطاع البنوك والمصارف بنسبة 0.09 % بعد هبوط سهم "ساب" بنسبة 0.12 %.



كما سجل مؤشر السوق الموازية "نمو" ارتفاعًا بنحو 0.54 % وصولًا لمستوى 3823.55 نقطة بمكاسب قدرها 20.70 نقطة.



وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع لليوم الخامس على التوالي؛ بنسبة 0.35 بالمائة، ليصعد لمستوى 8852.69 نقطة، بعد مكاسب بلغت 30.93 نقطة.