مطار القاهرة يستعد لتسلم طائرة الأحلام الرابعة

أنهت الشركة القابضة لمصر للطيران كل الاستعدادات اليوم بمطار القاهرة الدولي، لوصول طائرة الأحلام الرابعة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner من إجمالي ست طائرات تعاقدت عليها الشركة من الطراز ذاته.



وكانت أول طائرة انضمت إلى أسطول الشركة من هذا الطراز في شهر مارس الماضي، وتتسلم الطائرتين الخامسة والسادسة خلال شهر يوليو الحالي في إطار خطة تحديث الأسطول، وتخدم هذه الطائرات حاليًا أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية، أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي، ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخري الفترة القادمة.



وقد تقرر أن يكون أولى رحلات الطائرة الرابعة من طائرات الدريملاينر على خط باريس للمرة الثانية في التشغيل على هذا الخط، وهو ما يضيف ميزة تنافسية لمصر للطيران، لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة، وتواصل مصر للطيران الاستثمار في تحسين وتطوير خدماتها للاستمتاع بتجربة سفر لا تضاهي.



وأتاح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما توفره من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية، وتعتبر من أحدث الطائرات التي أتاحت الارتقاء بتجربة سفر عملائنا إلي مستويات أعلى، وسوف تواصل مصر للطيران لعب دور متكامل في تسهيل حركة السياحة والسفر وتوسيع فرصنا التنافسية في الفترة المقبلة.