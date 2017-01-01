الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

رئيس الوزراء الأردنى يترأس أعمال اللجنة العليا مع مصر.. غدًا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:15 ص
عمر الرزاز
عمر الرزاز
وكالات
طباعة
يترأس رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تنعقد في القاهرة يوم غد الأربعاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن اللجنة تناقش، على مختلف مستويات اجتماعاتها، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل النهوض بمستوياتها.

وذكرت «بترا» أن الوفد الأردني في اجتماعات اللجنة العليا، التي تعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، يضم عددًا من الوزراء والمسئولين وممثلى القطاع الخاص المعنيين في القضايا مدار البحث.

وسبقت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، اجتماعات اللجان الفنية التي بدأت أعمالها في القاهرة، أمس، لمناقشة محضر الاجتماعات ومسودات الوثائق التي تنظم مجالات التعاون الثنائي.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم اجتماع مشترك على المستوى الوزاري، لمناقشة مختلف القضايا والتحضير اتفاقيات، تمهيدًا لتوقيعها بحضور رئيسي وزراء البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا يوم غد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

محمود بدر: البرادعي لم يوقع على «تمرد».. وصباحى قال: «مش وقته خالص» (حوار)

منذ حوالي 12 ساعة

مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

منذ أقل من ساعة

جنش يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ستوديو

ملوك فن التكفيت والنحت على النحاس..أسرة تعمل فى المهنة منذ 200 عام

بعد منعها من دخول الحمام.. طالبة تقفز من نافذة المدرسة أثناء الامتحان

" التأمين الصحي الشامل": المنظومة الجديدة لا تطلق على المواطن مريض ولكن"منتفع"

كاتب صحفي: إنجازات 30 يونيو تحتاج سنوات للحديث عنها

ads

رياضة

إقامة مسابقة التايكوندو العالمية في بيونج تشانج بمشاركة 4.798 لاعبا

السفير الصيني الجديد: أتمنى للمنتخب المصري التوفيق والنجاح

ظهير ليفربول يودع الفريق برسالة مؤثرة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

الرئيس نيوز

مصر وفرنسا تطلقان التدريب البحري الجوي "رمسيس 2019"

خبراء: "الإرهابي المُفلس" وراء الهجمات على مكاتب بريد شمال سيناء

6,6% زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2018

بسبب الذروة الصباحية: كثافات مرورية في القاهرة والجيزة

منوعات

غدًا.. الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي

توجيه اتهامات بالتهرب الضريبي لمحامي حقوقي معروف في فيتنام

زراعة نبات المكاديميا الأسترالي لإعادة تشجير الغابات في إندونيسيا

إحصاء: ربع الشباب في اليونان لا يدرسون ولا يعملون

كشكول

غداً.. إعلان الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي" بالأزهر

لطلبة الدبلومات الفنية.. احصل على النتيجة برقم الجلوس

شيخ الأزهر يتوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

تفاصيل التعدي على مراقب ثانوي بالشرقية

إسلام سياسي

شباب بنغازي يحرقون الأعلام التركية ويضعونها تحت أقدامهم

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك