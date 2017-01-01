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عالم

الخارجية الفلسطينية: مطرقة "فريدمان" أسقطت أمريكا كراعٍ للسلام

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:14 ص
فريدمان
فريدمان
وكالات
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إسرائيل تحاول بشتى الوسائل والأساليب إعادة رسم الواقع في القدس المحتلة بما يتلاءم ومطامعها الاستعمارية وتطلعاتها التهويدية، عبر إجراءات استيطانية توسعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فوق الأرض، بما في ذلك ما تعمل عليه جمعيات استيطانية بشراكة كاملة مع المؤسسات الرسمية في إسرائيل لتمرير المصادقات النهائية على إقامة "القطار الهوائي"، وجملة واسعة من الحفريات التهويدية في باطن الأرض، وبشكل خاص جنوب المسجد الأقصى المبارك، وداخل أسوار البلدة القديمة في القدس، كما هو حال نفق ما يُسمى "طريق الحجاج"، الذي يعتبر مؤشرا خطيرا في مشاريع السياحة الاستيطانية التهويدية لباطن الأرض، ومحطة هامة بالنسبة للاحتلال في تسويق روايته لدى أوساط واسعة من السياح وإقناعهم بأن "أصل الحكاية بدأ من هنا".

وأضافت، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: لم يجد اليمين الحاكم في إسرائيل أفضل من الثنائي "فريدمان وغرينبلات" كعناصر تسويق وعلاقات عامة في حملة الجذب السياحي التهويدية، بما شكلته مشاركتهما في افتتاح النفق من ضجيج إعلامي وسياسي، ودعم غير محدود لرواية اليمين ومحاولاته قلب وتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، لدرجة باتت معها السفارة الأمريكية بيتًا ووكالة للعلاقات العامة للترويج للجمعيات الاستيطانية وغلاة المتطرفين.
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