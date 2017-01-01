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محافظات

ضبط 521 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:12 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر
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شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، صدرت نتائجها صباح اليوم الثلاثاء، وهي تحرير وضبط 521 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 36 ألفا و200 جنيه غرامات فورية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بنتائج حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 521 مخالفة متنوعة، شملت: "السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية ودون رخصة قيادة".

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط دراجات نارية ومركبات "توك توك" دون لوحات، ودون تراخيص، كما تم تحصيل 36 ألفا و200 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.
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