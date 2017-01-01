"العبيدي" يطالب بإنشاء تطبيق للتواصل مع المصريين بالخارج

أكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، أن من أهم مطالب المواطنين بالخارج هي إنشاء تطبيق خاص بهم عبر الموبايل بهدف تسهيل التواصل معهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم، مطالبًا وزارة الهجرة بالإهتمام بهذه التجربة وتفعيلها وذلك على غرار ما يحدث في العديد من الدول الأوروبية.



وأضاف "العبيدي" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذا التطبيق من شأنه أن يعزز التواصل بين المصريين بالخارج وبين أرض الوطن من خلال نشر أخبار الدولة عليه والتى تصل إليهم بشكل مغلوط عن طريق السوشيال ميديا والصفحات التى تستهدف تشويه صورة مصر بالخارج.



ولفت إلى أن من شأنه أن يتضمن العديد من الخدمات التى تقدم للمصريين بالخارج مثل المعاملات الورقية والتى يحتاج المواطن إلى النزول إلى مصر لإنهائها على سبيل المثال تجديد جواز السفر وعمل بدل فاقد واستخراج شهادة ميلاد وبطاقة الرقم القومي وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والداخلية.