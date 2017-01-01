جامعة الإسكندرية تعقد الملتقى الأول لدعم خريجي المكتبات والمعلومات

عقدت كلية الآداب في جامعة الإسكندرية فعاليات الملتقى الأول لدعم خريجي قسم المكتبات والمعلومات بالكلية.



وقالت الدكتورة غادة موسى عميدة كلية الآداب -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الملتقى يأتي في إطار حرص كلية الآداب على تلبية احتياجات سوق العمل، وتيسير التقارب بين المناهج الدراسية والمتطلبات الفعلية لأنواع العمل المختلفة.



وأشارت إلى أن الملتقى يسعى إلى تعريف أصحاب الشركات والأعمال بالمجالات الوظيفية التي يمكن أن يتنافس فيها خريجو قسم المكتبات والمعلومات مثل: إدارة أنظمة قواعد البيانات، إدارة المعرفة داخل شتى المؤسسات، تنظيم وإدارة المعلومات المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، تصميم وإدارة مواقع المكتبات ومؤسسات المعلومات، والتسويق لخدمات المعلومات عبر شبكة الإنترنت.



وأكدت عميدة الكلية أهمية الملتقى في إحاطة الخريجين بالمؤهلات والمهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال في فرص العمل الجديدة.