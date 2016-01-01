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مصر

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 31 ألف ميجاوات

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
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ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الإثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء 31 ألف ميجاوات، مقابل 30 ألفا و700 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفًا و255 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة، والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
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