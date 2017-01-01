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حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الغربية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:07 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة أنشأت وأدارت أكاديمية "وهمية" في الغربية، لترويج شهادات دراسية ودورات تدريبية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة.

وفي ضوء ما أكدته معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بإنشاء سيدة حاصلة على معهد فنى تجارى، مقيمة بمحافظة الغربية، كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى، وترويجها شهادات دراسية منسوبة لكيانات تعليمية حكومية"مزورة".

بالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المذكورة، وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على العديد من الشهادات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجامعات والجهات الحكومية، شهادات "إجتياز دورات تدريبية" منسوب صدورها للأكاديمية، مجموعة من الأجندات تحتوي على أسماء المتقدمين للحصول على دورات لديهم والمبالغ المالية المتحصلة من كل منهم بإجمالي 350 ألف جنيه، مجموعة كبيرة من وثائق التعارف والشهادات الدراسية وبطاقات الرقم القومى والصور الشخصية الخاصة بالراغبين فى التقدم للإلتحاق بالأكاديمية.

كما عثر على مجموعة كبيرة من دفاتر إيصال استلام نقدية بإسم الأكاديمية المشار إليها، مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور المحاضرات وصور بطاقات الرقم القومى وشهادات التخرج.

بمواجهتها اعترفت بالتهمة الموجهة إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وأمكن التوصل لثلاثة من ضحاياها، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل حصولهم على شهادات قياس مستوى مهارة وشهادات منسوبة لبعض الجامعات وكارنيهات مزاولة مهنة "مزروة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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