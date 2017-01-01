"المرور" تضبط 4555 مخالفة متنوعة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات خلال الـ24ساعة الماضية، عن ضبط 4555 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2196 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.