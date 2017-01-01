ضبط عصابة سرقة المساكن في جمصة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بجمصة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية، تكوين 3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة جمصة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش، 2200 جنيه، تروسيكل.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم السلاح للدفاع، وأضافوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة بدائرة القسم، وبإرشاهم تم ضبط أجهزة كهربائية وأدوات منزلية، وأسطوانات بوتاجاز، مواتير مياه، من متحصلات نشاطهم الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.