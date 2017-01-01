فلسطين: الاحتلال منع رفع الأذان 294 وقتًا في الحرم الإبراهيمي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري، تحت ذرائع وحجج واهية.



وقالت وزارة الأوقاف والشذون الدينية الفلسطينية، في بيان، إن مستوطنا أقدم، في اعتداء صارخ، على قص شجرة زيتون معمرة من الساحة الخارجية للحرم، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال شرعت منذ احتلالها مدينة الخليل بصورة دورية على تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، وأدرجته على قائمة "التراث اليهودي"، واستولت على مساجد ومقامات وآثار إسلامية.



وأضافت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن الستة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت إقدام قوات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمي أمام المصلين، وذلك لاستباحته من قبل المستوطنين، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي ليومين متتالين، كما أضرم المستوطنون النار بجوار الحرم من الجهة الشرقية، ما نتج عنه تشوه بالجدار.



وقالت إن الاحتلال ومستوطنيه واصلوا تدنيس الحرم الإبراهيمي، سواء بدخولهم بأعداد كبيرة إليه، أو الاحتفالات بأعيادهم، حيث شهد اقتحامات واسعة فيما يسمى "عيد المساخر"، كما أقدم المستوطنون على أعمال حفريات أمام "وقف البديري"، الذي يقع على البوابة الرئيسية للحرم.



وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيانها، أن إجراءات الاحتلال بحق الحرم الابراهيمي وغيره من المقدسات مرفوضة ومدانة، ولا يحق للاحتلال التدخل بشئونه.