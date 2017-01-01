الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

فلسطين: الاحتلال منع رفع الأذان 294 وقتًا في الحرم الإبراهيمي

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:02 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري، تحت ذرائع وحجج واهية.

وقالت وزارة الأوقاف والشذون الدينية الفلسطينية، في بيان، إن مستوطنا أقدم، في اعتداء صارخ، على قص شجرة زيتون معمرة من الساحة الخارجية للحرم، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال شرعت منذ احتلالها مدينة الخليل بصورة دورية على تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، وأدرجته على قائمة "التراث اليهودي"، واستولت على مساجد ومقامات وآثار إسلامية.

وأضافت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن الستة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت إقدام قوات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمي أمام المصلين، وذلك لاستباحته من قبل المستوطنين، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي ليومين متتالين، كما أضرم المستوطنون النار بجوار الحرم من الجهة الشرقية، ما نتج عنه تشوه بالجدار.

وقالت إن الاحتلال ومستوطنيه واصلوا تدنيس الحرم الإبراهيمي، سواء بدخولهم بأعداد كبيرة إليه، أو الاحتفالات بأعيادهم، حيث شهد اقتحامات واسعة فيما يسمى "عيد المساخر"، كما أقدم المستوطنون على أعمال حفريات أمام "وقف البديري"، الذي يقع على البوابة الرئيسية للحرم.

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيانها، أن إجراءات الاحتلال بحق الحرم الابراهيمي وغيره من المقدسات مرفوضة ومدانة، ولا يحق للاحتلال التدخل بشئونه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

انفوجراف.. تعرف على مميزات التأمين الصحى الشامل الجديد

منذ ساعة

علام منددًا بافتتاح الاحتلال "نفق الحجاج": نرفض مخططات طمس هوية القدس

منذ حوالي 19 ساعة

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

منذ ساعة

ضبط خط "السحر والجمال" الهارب من 3 أحكام بالإعدام

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ستوديو

ملوك فن التكفيت والنحت على النحاس..أسرة تعمل فى المهنة منذ 200 عام

بعد منعها من دخول الحمام.. طالبة تقفز من نافذة المدرسة أثناء الامتحان

" التأمين الصحي الشامل": المنظومة الجديدة لا تطلق على المواطن مريض ولكن"منتفع"

كاتب صحفي: إنجازات 30 يونيو تحتاج سنوات للحديث عنها

ads

رياضة

إقامة مسابقة التايكوندو العالمية في بيونج تشانج بمشاركة 4.798 لاعبا

السفير الصيني الجديد: أتمنى للمنتخب المصري التوفيق والنجاح

ظهير ليفربول يودع الفريق برسالة مؤثرة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

الرئيس نيوز

مصر وفرنسا تطلقان التدريب البحري الجوي "رمسيس 2019"

خبراء: "الإرهابي المُفلس" وراء الهجمات على مكاتب بريد شمال سيناء

6,6% زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2018

بسبب الذروة الصباحية: كثافات مرورية في القاهرة والجيزة

منوعات

غدًا.. الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي

توجيه اتهامات بالتهرب الضريبي لمحامي حقوقي معروف في فيتنام

زراعة نبات المكاديميا الأسترالي لإعادة تشجير الغابات في إندونيسيا

إحصاء: ربع الشباب في اليونان لا يدرسون ولا يعملون

كشكول

غداً.. إعلان الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي" بالأزهر

لطلبة الدبلومات الفنية.. احصل على النتيجة برقم الجلوس

شيخ الأزهر يتوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

تفاصيل التعدي على مراقب ثانوي بالشرقية

إسلام سياسي

شباب بنغازي يحرقون الأعلام التركية ويضعونها تحت أقدامهم

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك