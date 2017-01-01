برلمانى: تعديلات جديدة على قانون مياه الشرب والصرف الصحى

قال النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة، تمت إضافة عدد من التعديلات عليه من شأنها العمل على حل مشكلات مياه الشرب المنتشرة في الوقت الحالي، من خلال التنسيق وربط جميع الجهات والهيئات المعنية بملف مياه الشرب.



وأوضح "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة أرجأت مناقشة القانون لحين تصحيح العديد من الصياغات داخل المواد ذاتها بالقانون، فالقانون إذا تم تطبيقه بهذا الشكل فلن يتم حل كل مشكلات المياه.



ولفت إلى أن الصرف الصحي سيكون له نصيب في القانون والعمل على إدخال شريك مع الحكومة لحل جملة المشكلات التي تواجه المحافظات الرئيسية بسبب أزمات الصرف الصحي.