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محافظات

البحر الأحمر: تكريم أوئل التعليم الفني بالمحافظة في حفل خاص

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:01 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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هنأ محافظ البحر الأحمر، أوائل الدبلومات الفنية الصناعية "التعليم المزدوج" نظام الثلاث سنوات، من أبناء المحافظة أوائل الجمهورية؛ لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق ما يصبون إليه.

قال محافظ البحر الأحمر، بأنهم نماذج مشرفة يحتذى بها، وأنهم يمثلون الأمل ومستقبل الوطن المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصر في كافة المجالات، كما حثهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية، أكد لهم تقديم كل أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

ووعد المحافظ الطلبة المتفوقين بتحديد موعد لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، وذلك في حفلًا خاصًا بهم، ولكي يكونوا حافزًا لغيرهم من الطلبة في الجد والاجتهاد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكد على أهمية ودور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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