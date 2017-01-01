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حوادث

ضبط المتهم بقتل عمته وإلقاء جثتها بمصرف في الشرقية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مرتكب واقعة العثور على جثة سيدة مسنة بأحد المجارى المائية بالشرقية، حيث تبين أن نجل شقيقها وراء الحادث.

تبلغ لقسم شرطة القنايات بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين، مُقيم بدائرة القسم، بغياب والدته ربة منزل، 66 سنة، عن منزلها عقب خروجها بصحبة نجل شقيقها سائق توك توك، 36 سنة، بمركبة "التوك توك" الخاصه به لتوصيلها لمنزل شقيقها، وأن والدته كانت تتحلى بمشغولات ذهبية عبارة عن "5 غوايش- 2 خاتم - قرط - دبلة".

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبتمشيط خط سير المتغيبة أمكن العثور على جثتها بأحد المجاري المائية بدائرة القسم وبها جروح بالرأس وبإصبع يدها "دبلة".

أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقها سائق "التوك توك" المذكور، بقصد سرقتها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أمام اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

وأضاف أنه اتصل بها لاصطحابها لمنزل والده بزعم إنهاء خلاف عائلي بينه ووالده وتوجه إليها بالتوك توك قيادته لاصطحابها من منزلها، وبالطريق طلب منها النزول وعقب نزولها باغتها بالتعدي عليها بقطعة حديدية على مؤخرة رأسها فأودى بحياتها، واستولى على المشغولات الذهبية عدا "الدبلة" لعدم تمكنه من خلعها من إصبعها، وتخلص من الجثة بإلقائها بالمجرى المائي محل العثور.

وبإرشاده تم ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها، وأداة الجريمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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