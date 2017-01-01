"هيرمس" تتصدر قائمة شركات الوساطة ببورصة "النيل"

احتلت شركة «هيرمس» للوساطة فى الأوراق المالية، صدارة تعاملات بورصة النيل خلال النصف الأول من العام الجارى، بقيمة عمليات منفذة بلغت 28.031 مليون جنيه، بحصة سوقية %9.8.



جاءت شركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بتداولات 21.617 مليون جنيه بحصة سوقية %7.5، تلتها شركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة 21.583 مليون جنيه بحصة سوقية %7.5.



وفى المرتبة الرابعة، حلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 16.834 مليون جنيه بحصة سوقية %5.9، ومن خلفها شركة «عربية أونلاين» للوساطة، بقيمة تداولات 16.174 مليون جنيه بحصة سوقية %5.6.



وفى المركز السادس، سجلت شركة «ماسترز» لتداول الأوراق المالية، حضورها، بقيمة تداولات 12.647 مليون جنيه، بحصة سوقية %4.4، وفى المركز السابع، حلت شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية بقيمة 12.356 مليون جنيه بحصة سوقية %4.3.



وثامنًا، حلت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية، بقيمة 10.765 مليون جنيه، بحصة سوقية %3.8، وتاسعًا جاءت شركة «إيجيبت إستكس»، بقيمة تداول 9.514 مليون جنيه بحصة سوقية %3.3، وعاشرًا جاءت شركة «مترو» لإدارة الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 8.214 مليون جنيه بحصة سوقية %2.9.