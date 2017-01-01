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اقتصاد

"هيرمس" تتصدر قائمة شركات الوساطة ببورصة "النيل"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:00 ص
بورصة النيل
بورصة النيل
اكرم عمران
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احتلت شركة «هيرمس» للوساطة فى الأوراق المالية، صدارة تعاملات بورصة النيل خلال النصف الأول من العام الجارى، بقيمة عمليات منفذة بلغت 28.031 مليون جنيه، بحصة سوقية %9.8.

جاءت شركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بتداولات 21.617 مليون جنيه بحصة سوقية %7.5، تلتها شركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة 21.583 مليون جنيه بحصة سوقية %7.5.

وفى المرتبة الرابعة، حلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 16.834 مليون جنيه بحصة سوقية %5.9، ومن خلفها شركة «عربية أونلاين» للوساطة، بقيمة تداولات 16.174 مليون جنيه بحصة سوقية %5.6.

وفى المركز السادس، سجلت شركة «ماسترز» لتداول الأوراق المالية، حضورها، بقيمة تداولات 12.647 مليون جنيه، بحصة سوقية %4.4، وفى المركز السابع، حلت شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية بقيمة 12.356 مليون جنيه بحصة سوقية %4.3.

وثامنًا، حلت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية، بقيمة 10.765 مليون جنيه، بحصة سوقية %3.8، وتاسعًا جاءت شركة «إيجيبت إستكس»، بقيمة تداول 9.514 مليون جنيه بحصة سوقية %3.3، وعاشرًا جاءت شركة «مترو» لإدارة الأوراق المالية، بقيمة تداولات منفذة 8.214 مليون جنيه بحصة سوقية %2.9.
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