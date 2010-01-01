فلسطين توقع اتفاقية مع دول من الاتحاد الأوروبى بقيمة 22 مليون يورو

وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مع مركز التنسيق لشركاء التمويل المشترك في قطاع التعليم، اتفاقية دعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك (JFA III) بقيمة 22 مليون يورو.



ووقع الاتفاقية، عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعن المانحين ممثل أيرلندا لدى فلسطين جوناثان كونلون، وممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هايكنين، ونائب ممثلية النرويج لدى فلسطين أوني رامبول، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين جوناس بلوم.



وقال رئيس الوزراء، حسب بيان لمجلس الوزراء: "أقدم الشكر للشركاء في الاتحاد الاوروبي فنلندا وأيرلندا والنرويج وألمانيا على هذا التمويل المشترك لدعم قطاع التعليم بقيمة 22 مليون يورو، حيث يأتي استكمالا للتمويل لهذه الدول ليصبح المجموع منذ عام 2010 حوالي 150 مليون يورو".



وأضاف أشتية: "يأتي هذا التمويل في الوقت المناسب في ظل اشتداد الأزمة المالية التي نواجهها، من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية في التعليم، لأن التعليم بالنسبة لنا هو استراتيجية بقاء".



بدوره قال ممثل أيرلندا كونلون: "يأتي هذا الدعم لتحسين جودة التعليم، من منطلق حق الإنسان في التعليم، والتماشي مع خطط التنمية المستدامة، ولنؤكد على دعمنا لحل الدولتين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك في هذا الإطار".