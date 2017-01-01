الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

السلع التموينية تعلن عن مناقصة لشراء 55 ألف طن زيت

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت هيئة السلع التموينية عن المناقصة الأول للزيت خلال العام المالي الجديد (2019-2020)، لشراء 55 ألف طن زيت، على أن تصل الكميات خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن جلسة البت في المناقصة ستكون يوم الخميس المقبل، وذلك للكميات (30 ألف طن زيت صويا مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد مستورد، و10 آلاف طن زيت صويا محلي بالجنيه، و5 آلاف طن زيت عباد محلي بالجنيه).

وأعلن فيه أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول مركب من الخارج محملة بكميات تقرب من 72 ألف طن زيت خام، وذلك فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، حيث يتم إسناد هذه الكميات إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكريرها وطرحها على بطاقات التموين، وفى منافذ الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أن محطة ماكس التابعة للشركة القابضة بالإسكندرية لديها كميات أيضا تقرب من 70 ألف طن، بجانب المخزون لدى شركات الزيوت ويكفى فترة تقرب من 4.5 أشهر، كما أن الشركة تقوم بتكرير كميات من 12 ألف إلى 13 ألف طن شهريًا من خلال المصانع التابعة للشركة، ويتم توفير هذه الكميات لشركتى الجملة "العامة والمصرية" والمجمعات الاستهلاكية لتوفيره للمواطنين على بطاقات التموين فى مختلف المحافظات، بجانب التعاقد على كميات كبيرة من زيت الطعام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

منذ حوالي 13 ساعة

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

منذ يوم

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ستوديو

ملوك فن التكفيت والنحت على النحاس..أسرة تعمل فى المهنة منذ 200 عام

بعد منعها من دخول الحمام.. طالبة تقفز من نافذة المدرسة أثناء الامتحان

" التأمين الصحي الشامل": المنظومة الجديدة لا تطلق على المواطن مريض ولكن"منتفع"

كاتب صحفي: إنجازات 30 يونيو تحتاج سنوات للحديث عنها

ads

رياضة

إقامة مسابقة التايكوندو العالمية في بيونج تشانج بمشاركة 4.798 لاعبا

السفير الصيني الجديد: أتمنى للمنتخب المصري التوفيق والنجاح

ظهير ليفربول يودع الفريق برسالة مؤثرة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

الرئيس نيوز

مصر وفرنسا تطلقان التدريب البحري الجوي "رمسيس 2019"

خبراء: "الإرهابي المُفلس" وراء الهجمات على مكاتب بريد شمال سيناء

6,6% زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2018

بسبب الذروة الصباحية: كثافات مرورية في القاهرة والجيزة

منوعات

غدًا.. الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي

توجيه اتهامات بالتهرب الضريبي لمحامي حقوقي معروف في فيتنام

زراعة نبات المكاديميا الأسترالي لإعادة تشجير الغابات في إندونيسيا

إحصاء: ربع الشباب في اليونان لا يدرسون ولا يعملون

كشكول

غداً.. إعلان الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي" بالأزهر

لطلبة الدبلومات الفنية.. احصل على النتيجة برقم الجلوس

شيخ الأزهر يتوجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

تفاصيل التعدي على مراقب ثانوي بالشرقية

إسلام سياسي

شباب بنغازي يحرقون الأعلام التركية ويضعونها تحت أقدامهم

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك