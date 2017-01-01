السلع التموينية تعلن عن مناقصة لشراء 55 ألف طن زيت

أعلنت هيئة السلع التموينية عن المناقصة الأول للزيت خلال العام المالي الجديد (2019-2020)، لشراء 55 ألف طن زيت، على أن تصل الكميات خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.



وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن جلسة البت في المناقصة ستكون يوم الخميس المقبل، وذلك للكميات (30 ألف طن زيت صويا مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد مستورد، و10 آلاف طن زيت صويا محلي بالجنيه، و5 آلاف طن زيت عباد محلي بالجنيه).



وأعلن فيه أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول مركب من الخارج محملة بكميات تقرب من 72 ألف طن زيت خام، وذلك فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، حيث يتم إسناد هذه الكميات إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكريرها وطرحها على بطاقات التموين، وفى منافذ الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية.



ولفت إلى أن محطة ماكس التابعة للشركة القابضة بالإسكندرية لديها كميات أيضا تقرب من 70 ألف طن، بجانب المخزون لدى شركات الزيوت ويكفى فترة تقرب من 4.5 أشهر، كما أن الشركة تقوم بتكرير كميات من 12 ألف إلى 13 ألف طن شهريًا من خلال المصانع التابعة للشركة، ويتم توفير هذه الكميات لشركتى الجملة "العامة والمصرية" والمجمعات الاستهلاكية لتوفيره للمواطنين على بطاقات التموين فى مختلف المحافظات، بجانب التعاقد على كميات كبيرة من زيت الطعام.