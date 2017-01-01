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عالم

النفط الإيراني: طهران مستثناة من تخفيضات اتفاق "أوبك" من النفط الخام

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:57 ص
النفط
النفط
أ ش أ
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أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم تمديد استثناء إيران من اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين مجموعة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وقال بيجن في تصريحات خلال اجتماع مجلس الوزراء للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" في فيينا، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "مطلب إيران من الاجتماع الـ176 للمنظمة قد تحقق، حيث تم إعفاؤها من تخفيضات الإنتاج، كما كان في السابق".

وكانت منظمة "أوبك"، قد أعلنت التوصل إلى قرار بتمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر، وكذلك التمديد للأمين العام للمنظمة محمد باركيندو لفترة جديدة مدتها عام واحد.

ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من خارج المنظمة اجتماعا اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد الاتفاق.
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