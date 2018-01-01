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مصر

الإحصاء: 6.6% زيادة في صادرات مصر للتجمعات الدولية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:55 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية التي تتضمن مصر لـ 28،7 مليار دولار عام 2018، مقابـل 26،9 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.6٪.

يشار إلى أن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهى: تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية.

وجاءت صادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيث بلغـت قيمتهـا 9،4 مليار دولار عام 2018 مقابـل 9،8 مليار دولار عام 2017 بنسبــة انخفاض قدرها 3.5٪، يليها تجمع الأسكـوا حيث بلـغ إجمالي قيمــة الصـادرات 7.9 مليار دولار عام 2018 مقابـل 8.1 مليـار دولار عــام 2017 بنسبـة انخفاض قدرها 2.4٪.

بينما جاءت فى المرتبـة الأخيرة مجموعة الكوميسا حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 1،9 مليار دولار عام 2018 مقابل 1،6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 16.6 ٪.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 36،8 مليار دولار عام 2018 مقابل 30.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 20.4 ٪.

وجاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية حيث بلغـت قيمتها 12،9 مليار دولار عام 2018 مقابل 9،8 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 32.2 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلــغ إجمالي قيمـة الواردات 9،1 مليــار دولار عـام 2018 مقابل 9،3 مليار دولار عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7٪.

جـاءت فى المرتبـة الأخيرة تجمع الكوميسا حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 1 مليار دولار عام 2018 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 64،4 ٪.

أما بالنسبة للتجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لا تتضمن مصر، بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 12 مليار دولار عام 2018 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 18.6٪.

يشار إلى تلك التجمعات هي تجمع الإتحاد الأوروبي، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور.

وجـاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 9 مليار دولار عام 2018 مقابل 7.7 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 17.8٪،

يليهــا تجمـع النافتا حيث بلـغ إجمالي قيمة الصادرات 1.8 مليار دولار عـام 2018 مقابـل 1.5 مليار دولار عـام2017 بنسبـة زيادة قدرها 21.9٪.

جاءت فى المرتبـة الأخيرة مجموعة تجمع الافتا حيث بلـغ إجمالي قيمة الصادرات 0.2 مليار دولار عــام 2018 مقابــل 0،4 مليـار دولار عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 38،4 ٪.

فيما بلـغ إجمالي قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 37،2 مليار دولار عام 2018 مقابـل 32.6 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 14.1 ٪.

وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولـى حيـث بلغت قيمتها 21،8 مليار جنيه عام 2018 مقابل 20.1 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.8، يليها النافتا حيث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 5.9 مليـار دولار عام 2018 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيـادة قدرها 40،6٪.

بينما جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الأفتا حيـث بلـغ إجمالي قيمة الواردات 1.6 مليـار دولار عــام 2018 مقابل 0،9 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 67،1 ٪.
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