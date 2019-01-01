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مصر

مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى الجوى المشترك "رمسيس 2019"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:53 ص
جريدة الدستور
الدستور
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فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، إنطلقت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى " رمسيس 2019 " بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا، والذى يستمر لعدة أيام في مصر.

يشارك من الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) والهل المسلح.

ويشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال).

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التى تساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية الجوية المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب في ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وإظهار ماوصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.
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