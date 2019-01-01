رام الله: الاحتلال يعتقل 7 طلاب من جامعة بيرزيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة طلبة من جامعة بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة.



وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين أمير عدنان، وعز الدين حسونة، عقب دهم مكان سكنهما الجامعي في بلدة بيرزيت، فيما اعتقلت كلا من: محمد نخلة، وأسامة الفاخوري من مخيم الجلزون، وبراء عاصي ومعاذ عابد من بلدة بيتونيا، وحامد عنابي من بلدة جفنا، وذلك عقب دهم منازل ذويهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية ل"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جمال العمور (20 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



يشار إلى أن بلدة تقوع تتعرض منذ فترة لاقتحامات متكررة من قبل الاحتلال تخلله دهم المنازل واعتقال عددا من الفتية والشبان، وتسليم آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.