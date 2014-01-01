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عالم

اعتقال 3 أشخاص في أستراليا لتخطيطهم لشن هجمات إرهابية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:40 ص
جريدة الدستور
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اعتقلت الشرطة الاسترالية ثلاثة أشخاص لتخطيطهم لشن هجمات على مواقع في مدينة سيدني تشمل مباني تابعة للشرطة ووزارة الدفاع ومحاكم وكنائس وبعثات دبلوماسية.

ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن ايان كارتني مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية قوله إن المشتبه به الأول يبلغ من العمر 20 عاما، وكان يخضع لمراقبة الشرطة لمدة عام منذ عودته الى سيدني قادما من لبنان.

وأضاف كارتني أنه من المنتظر أن يتم توجيه اتهامات للمشتبه به بالتخطيط لشن عمل إرهابي والاستعداد لدخول أفغانستان بغرض الإنخراط في أعمال عدائية لصالح تنظيم "داعش"، وفي حال إدانته فإنه سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وأوضح أن المشتبه به الثاني يبلغ من العمر 23 عاما، ومن المتوقع أن يواجه تهمة الانضمام لمنظمة ارهابية، وقد يواجه السجن لمدة 10 سنوات، بينما المشتبه به الثالث يبلغ من العمر 30 عاما، ومن المتوقع أن يواجه تهمة التحايل من أجل الحصول على مزايا مادية من خلال المطالبة بشكل غير مستحق للحصول على إعانة البطالة، وفي حال الإدانة فإنه سيواجه إمكانية السجن لمدة 10 سنوات.

ولفت كارتني إلى أن المخطط الإرهابي كان لا يزال في مراحله الأولى، وهو يعد المخطط الـ 16 الذي يتم إحباطه من قبل الشرطة الأسترالية منذ رفع مستوى التهديد الإرهابي في سبتمبر 2014.
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