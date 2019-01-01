الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

فلسطين: الاحتلال منع رفع الأذان 294 وقتا في الإبراهيمي

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف خلال الستة شهور الماضية من العام الجاري؛ تحت ذرائع وحجج واهية.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان، أن الاحتلال منع رفع الأذان في الحرم 51 وقتا، ولم يكتف بذلك، بل وفي اعتداء صارخ أقدم مستوطن على قص شجرة زيتون معمرة من ساحته الخارجية، واعتدى آخرون من المستوطنين على صلاحيات موظفيه، وقاموا بخلع بلاط قديم أمام اليوسفية في الساحات الخارجية.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال شرعت منذ احتلالها لمدينة الخليل بصورة دورية على تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وأدرجته على قائمة "التراث اليهودي"، واستولت على مساجد ومقامات وآثار إسلامية.

وتابعت: لم يكتف الاحتلال بذلك بل وبعد المجزرة الرهيبة في 2521994 فرض قيدا من خلال منع رفع الأذان، فمنع الاحتلال أذان المغرب على الدوام، ويوم الجمعة يمنع أذان المغرب والعشاء، ويوم السبت يمنع أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب، وخلال العام يغلقه لعشرة أيام بحجج الأعياد ويمنع رفع الأذان لكل الأوقات.

وأضافت: شهدت الستة شهور الأولى من هذا العام إقدام قوات الاحتلال على إغلاقه أمام المصلين، وذلك لاستباحته للمستوطنين، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي ليومين متتالين.

كما أضرم المستوطنون النار بجوار الحرم من الجهة الشرقية، ما نتج عنه تشوه بالجدار، ودخول الدخان لجميع أروقة المسجد، واعتدى الاحتلال على غرفة العنبر بداخله، بالإضافة إلى قيام مستوطنين بأعداد كبيرة من المغتصبين باعتلاء سطحه، وأجرى عملية أخذ قياسات متوضأ الرجال وعلى مدخل المسجد الإبراهيمي

وواصل الاحتلال ومستوطنوه تدنيسهم للحرم الإبراهيمي، سواء بدخولهم بأعداد كبيرة إليه، أو الاحتفالات بأعيادهم، حيث شهد اقتحامات واسعة في ما يسمى "عيد المساخر".

كما أقدم المستوطنون على أعمال حفريات أمام وقف البديري، والذي يقع على البوابة الرئيسية للحرم، وذلك بعمل تمديدات خط مياه، وإدخالها للقسم المغتصب.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن إجراءات الاحتلال بحق الإبراهيمي وغيره من المقدسات مرفوضه ومدانة، ولا يحق للاحتلال التدخل بشؤونه لا من قريب ولا من بعيد، مشددة ان صوت الحق سيبقى يصدح من مآذن الأقصى والإبراهيمي، وسائر المساجد، وشعبنا الصامد الصابر سيبقى يعمر ويرابط فيها وبأرضنا وعلى العهد باقون وفوق أرضنا ثابتون متجذرون.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر أمنى: السجين عبد المنعم أبو الفتوح بصحة جيدة

منذ حوالي 13 ساعة

بكري: السيسى أجهض خطة إخوانية لاعتقال قيادات الجيش والشرطة قبل 30 يونيو

منذ حوالي 20 ساعة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

منذ حوالي 11 ساعة

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

ستوديو

هل تسبب أحمد ناجي في إصابة جنش بالتدريبات؟.. تعرف على التفاصيل

تحطم هيلكوبتر عسكرية شمال ألمانيا ومصرع قائد الطائرة

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة اليوم

نجاح سلام في صور نادرة من داخل منزلها بالقاهرة.. شاهد

ads

رياضة

السفير الصيني الجديد: أتمنى للمنتخب المصري التوفيق والنجاح

ظهير ليفربول يودع الفريق برسالة مؤثرة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

رسميا.. أدريان رابيو إلى السيدة العجوز

الرئيس نيوز

بسبب الذروة الصباحية: كثافات مرورية في القاهرة والجيزة

الأهلي يقترب من حسم صفقة صانع الألعاب "خاما بيليات"

بشرى للغلابة: الحكومة ستدفع لغير القادرين اشتراكات دخول "التأمين الصحي"

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

منوعات

أستراليا تعرب عن خيبة أملها لقرار اليابان باستئناف صيد الحيتان

اكتشاف احتياطي من الصخور الجافة الساخنة في شمالي الصين

بعد اعتراض اليابانيين.. كيم كارداشيان تتخلى عن اسم كيمونو لمشدات الجسم

جزيرة هاينان بجنوبى الصين تنشئ محمية جديدة لطائر الوروار آكل النحل

كشكول

التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من الحكومة الإيطالية للعام الدراسى 2019/2020

اليوم.. طلاب الثانوي"المكفوفين" يؤدون امتحان التربية الوطنية

الكشف على 987 حالة في اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة بـ"الطور"

تعرف على موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك