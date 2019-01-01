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عالم

الأوقاف الكويتية: أهلنا 30 مواطنا كانوا يحملون الفكر "الداعشي"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:37 ص
جريدة الدستور
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كشفت وزارة الأوقاف الكويتية، عن انتهائها من تأهيل 30 مواطنا كانوا يحملون فكر تنظيم "داعش" الارهابي؛ وذلك في إطار جهودها لمواجهة الأفكار الهدامة، خاصة الفكر "الداعشي" الذي انتشر في الآونة الأخيرة في عدد من الدول العربية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المساعد للشؤون الثقافية داود العسعوسي – في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه "تم تأهيل 30 مواطنا ممن يحملون الفكر "الداعشي" بعد برامج مكثفة على مدار السنوات الماضية، لعودتهم إلى صحيح الدين الإسلامي الوسطي، ونزع تلك الأفكار من عقولهم وقلوبهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز رحلة حج لهم هذا العام.

وأوضح العسعوسي أنه تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية، إعداد برامج ودروس علمية وثقافية مكثفة لتوعيتهم وتثقيفهم؛ لنزع هذا الفكر من عقولهم وقلوبهم، ليتبعوا قيم الدين الإسلامي الصحيح، لافتا إلى أن الكويتيين الثلاثين مازالوا في السجن حتى الآن.

وأكد أن جهود الوزارة لا تتوقف عند هؤلاء الذين يحملون أفكارا مختلفة، لكن أيضا تعد برامج مكثفة ومتميزة لتأهيل مدمني المواد المخدرة.
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