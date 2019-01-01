البحرين تدين استهدف الإرهاب لمطار أبها السعودي

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية فجر اليوم الثلاثاء من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عمل عدائي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.



وجددت الوزارة - في بيان لها اليوم "الثلاثاء" أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - موقف البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأكد البيان تضامن البحرين التام مع السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، مشددة على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميلشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.