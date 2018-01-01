محكمة نمساوية تمدد اعتقال ضابط متهم بالتجسس لصالح روسيا

مددت المحكمة الإقليمية بمدينة سالزبورج النمساوية اعتقال عقيد نمساوي متقاعد مشتبه به بالتجسس لصالح روسيا.



وقال المتحدث باسم المحكمة أندرياس فيزاوير - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه "تم تمديد الاعتقال حتى 26 أغسطس القادم، ووصلتنا شكوى من المتهم، وستتخذ المحكمة العليا لمدينة لينتس قرارا بشأنها".



وتم اعتقال المشتبه به (لم يذكر اسمه) في 30 نوفمبر عام 2018. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد اعتقاله 5 مرات.



وقال المستشار النمساوي السابق، سيباستيان كورتس، في نوفمبر الماضي إن العقيد المتقاعد للقوات المسلحة النمساوية يتهم بالتجسس لصالح روسيا في الفترة ما بين عامي 1992 و2018.



من جهته حث الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، على عدم تهويل الوضع. بعد ذلك أعلن كورتس أن فيينا تهدف إلى الحوار مع روسيا، وأن هذا الهدف لن يتغير لاحقا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تنتقد التجسس دائما.