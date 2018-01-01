الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

محكمة نمساوية تمدد اعتقال ضابط متهم بالتجسس لصالح روسيا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:36 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
مددت المحكمة الإقليمية بمدينة سالزبورج النمساوية اعتقال عقيد نمساوي متقاعد مشتبه به بالتجسس لصالح روسيا.

وقال المتحدث باسم المحكمة أندرياس فيزاوير - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه "تم تمديد الاعتقال حتى 26 أغسطس القادم، ووصلتنا شكوى من المتهم، وستتخذ المحكمة العليا لمدينة لينتس قرارا بشأنها".

وتم اعتقال المشتبه به (لم يذكر اسمه) في 30 نوفمبر عام 2018. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد اعتقاله 5 مرات.

وقال المستشار النمساوي السابق، سيباستيان كورتس، في نوفمبر الماضي إن العقيد المتقاعد للقوات المسلحة النمساوية يتهم بالتجسس لصالح روسيا في الفترة ما بين عامي 1992 و2018.

من جهته حث الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، على عدم تهويل الوضع. بعد ذلك أعلن كورتس أن فيينا تهدف إلى الحوار مع روسيا، وأن هذا الهدف لن يتغير لاحقا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تنتقد التجسس دائما.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

منذ حوالي 11 ساعة

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

ستوديو

هل تسبب أحمد ناجي في إصابة جنش بالتدريبات؟.. تعرف على التفاصيل

تحطم هيلكوبتر عسكرية شمال ألمانيا ومصرع قائد الطائرة

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة اليوم

نجاح سلام في صور نادرة من داخل منزلها بالقاهرة.. شاهد

ads

رياضة

السفير الصيني الجديد: أتمنى للمنتخب المصري التوفيق والنجاح

ظهير ليفربول يودع الفريق برسالة مؤثرة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

رسميا.. أدريان رابيو إلى السيدة العجوز

الرئيس نيوز

بسبب الذروة الصباحية: كثافات مرورية في القاهرة والجيزة

الأهلي يقترب من حسم صفقة صانع الألعاب "خاما بيليات"

بشرى للغلابة: الحكومة ستدفع لغير القادرين اشتراكات دخول "التأمين الصحي"

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

منوعات

أستراليا تعرب عن خيبة أملها لقرار اليابان باستئناف صيد الحيتان

اكتشاف احتياطي من الصخور الجافة الساخنة في شمالي الصين

بعد اعتراض اليابانيين.. كيم كارداشيان تتخلى عن اسم كيمونو لمشدات الجسم

جزيرة هاينان بجنوبى الصين تنشئ محمية جديدة لطائر الوروار آكل النحل

كشكول

التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من الحكومة الإيطالية للعام الدراسى 2019/2020

اليوم.. طلاب الثانوي"المكفوفين" يؤدون امتحان التربية الوطنية

الكشف على 987 حالة في اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة بـ"الطور"

تعرف على موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك