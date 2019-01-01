أسهم اليابان تغلق مرتفعة وسط مكاسب محدودة

حققت الأسهم اليابانية مكاسب متواضعة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي أبدى المستثمرون مزيدا من الحذر بعد مكاسب في الجلسة السابقة بفضل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما استفادت أسهم التكنولوجيا من ارتفاع نظيرتها في وول ستريت.



وارتفع المؤشر نيكي 0.11 بالمئة ليغلق عند 21754.27 نقطة بعد أن لامس مستوى 21784.22 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ السابع من مايو.



وربح المؤشر 2.1 بالمئة يوم الاثنين مع تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية خلال قمة العشرين أوائل الأسبوع الجاري.



وقال سويشيرو مونجي الخبير لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة في الجلسة السابقة يكبح السوق".

وأضاف "قضية التجارة عملية مستمرة لا يمكن استيعابها على الفور. في غضون ذلك ستتحول السوق إلى العوامل الأساسية على الأخص الاقتصاد الأمريكي ونتائج أعمال الشركات بحثا عن توجيه في المدى القصير".



وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن قفزت نظيرتها الأمريكية أثناء الليل.