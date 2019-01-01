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عالم

رئيس جيبوتي يؤكد أهمية مواصلة تدعيم تنمية العلاقات مع الصين

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:24 ص
إسماعيل عمر جيله
إسماعيل عمر جيله
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أكد رئيس جيبوتي "إسماعيل عمر جيله" أن بلاده ستواصل العمل لتدعيم التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية مع الصين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جيبوتي مع وفد من المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني برئاسة "قو شنغ تسو" نائب رئيس المجلس، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء.

وأشاد الرئيس جيله بالصداقة الثنائية القوية مع الصين، معربا عن رضا بلاده عن التنمية السلسة للعلاقات بين الدولتين على مدار الـ40 عاما الماضية.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني "قو شنغ تسو" إن العام الجاري يوافق الذكرى الـ40 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منوها بالتعاون الوثيق بين الصين وجيبوتي على مدار العقود الأربعة الماضية.

وأضاف تسو أن العلاقات الثنائية تطورت بشكل مطرد بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، حيث ارتبطت الدولتان بصداقة وشراكة وأخوة وثقة وتعاون متبادل مربح للجانبين.

ودعا تسو إلى علاقات أوثق وزيادة تعزيز التعاون الثنائي، لافتا إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" ونظيره الجيبوتي التقيا ثلاث مرات أثناء السنوات الثلاث الماضية، ووصلت العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الثنائية،منوها بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جيبوتي في إطار مبادرة الحزام والطريق وتدعيم بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية بين الطرفين.
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