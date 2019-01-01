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عالم

رئيس وزراء الصين يدعو لتعزيز التعاون مع بلغاريا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:22 ص
رئيس وزراء الصين
رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ
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دعا رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" اليوم إلى تعزيز علاقات التعاون متبادل المنفعة مع بلغاريا، ودعم العلاقات الثنائية.

وقال تشيانغ – خلال لقائه الرئيس البلغاري رومن راديف على هامش منتدى دافوس الصيفي الـ13 في مدينة داليان الصينية - إن العام الجاري يوافق الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبلغاريا، وإن العلاقات الثنائية حافظت دوما على تطور سليم ومستقر رغم الوضع الدولي المتغير.

وأضاف، أن الصين مستعدة لتعميق الصداقة التقليدية وتعزيز التعاون متبادل المنفعة ودعم التبادلات الشعبية، من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، وحث تشيانغ الجانبين على تعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية، والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والتكنولوجيا، على أساس مبدأ الانفتاح المتبادل.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني استعداد بلاده للعمل مع بلغاريا لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون ضمن أطر الصين-الاتحاد الأوروبي والصين-دول وسط وشرق أوروبا، وتعهد بالعمل على تسريع وتيرة أعمال متابعة مركز الشراكة العالمية لدول وسط وشرق أوروبا والصين الذي جرى إطلاقه في أبريل الماضي ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، من أجل حماية التعددية والتجارة الحرة.

من جانبه، قال الرئيس البلغاري رومن راديف إن الصين شريك تعاوني رئيسي لبلاده، وإن بلغاريا على استعداد لتوسيع نطاق التعاون مع الصين في مجالات التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتبادلات الشعبية، وأعرب راديف عن أمله في إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين خلال وقت قريب، مضيفا أن بلغاريا مستعدة للمشاركة النشطة في التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا.
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