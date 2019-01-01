الصين تحرز تقدما فى مكافحة حمى الخنازير الإفريقية

قال يو شين رونج نائب وزير الزراعة والشئون الريفية يوم الثلاثاء إن الصين حققت تقدما ثابتًا في مجال الوقاية من حمى الخنازير الأفريقية والسيطرة عليها.



وأضاف يو خلال مؤتمر صحفي أنه تم الإبلاغ عن 143 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في الصين حتى 30 يونيو الماضي، مُضيفا أن المناطق المتأثرة بـ131 حالة أُعيد فتحها، بينما قامت 25 منطقة على مستوى المقاطعة بإلغاء الحظر لجميع المناطق المتأثرة فيها.



وحتى نهاية الشهر الماضي، أبلغت البلاد عن 44 حالة تفشي منذ بداية العام، وحافظت على تسجيل أقل من 10 حالات لشهر واحد باستثناء شهر أبريل، وفقا لما قال يو الذي أضاف أنه ومع تكثيف مراقبة الأوبئة والتخلص من النفايات، ستُكثّف البلاد الجهود لمنع انتشار تفشي المرض في الخارج من خلال تعزيز التفتيش على الحجر الصحي في موانئ الدخول.