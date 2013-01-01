باحث: من المتوقع أن تستثمر الصين 150 مليار دولار فى شبكة G5

قال خبير في وول ستريت يوم الثلاثاء إن الصين من المتوقع أن تستثمر أكثر من 150 مليار دولار أمريكي في شبكة الجيل الخامس خاصتها حتى عام 2025، على أن تشكل الأنظمة اللاسلكية من تلك الشبكة ثلاثة أرباع المزيج.



وقال ألين تشانغ، الباحث في بنك جولدمان ساكس: هذا يفوق استثمار الدولة وقدره 100 مليار دولار في شبكات الجيل الرابع من 2013 إلى 2018، وهي زيادة مدفوعة في جزء كبير منها بازدياد عدد المحطات الرئيسية لشبكة الجيل الخامس وارتفاع الكلفة المبدئية للمعدات.



ووافقت الصين رسميا على الخدمات التجارية المستندة الى الجيل الخامس في أوائل يونيو، وتقوم حاليا باختبار الشبكة في جميع المدن الرئيسية والمناطق على مستوى المقاطعات. ومن المتوقع أن يبدأ سوق الجيل الخامس للاستخدام التجاري على نطاق صغير هذا العام على أن يعقبه الاستخدام التجاري على نطاق أوسع في العام المقبل.



ومن المقدر أن تعمل 28 بالمائة من الاتصالات الهاتفية في الصين على شبكات الجيل الخامس بحلول 2025، ما يمثل ثلث جميع الاتصالات من هذا النوع في العالم، وفقا لتقرير حديث أصدره النظام العالمي لتحالف الاتصالات الهاتفية.



وأضاف تشانغ أن الصين من المتوقع أن تملك 4.9 ملايين محطة رئيسية لشبكة الجيل الخامس بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن " الطلب الاستهلاكي القوي على السرعات العالية للجيل الخامس والمنافسة الشرسة بين العلامات التجارية لإعطاء مزايا أحدث" سيؤدي إلى زيادة في شحنات الهواتف الذكية من الجيل الخامس في السنوات القليلة المقبلة.



وقال تشانغ إن تحول الصين الى الاعتماد على الشبكات اللاسلكية السريعة يجب أن يجلب موجة من الفرص لشركات التكنولوجيا ذات الصلة واسهمها مدفوعة بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات وطفرة على تحديث الأجهزة من جانب المستهلكين.