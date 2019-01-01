ميناء الإسكندرية: التحفظ على 25 طن ألعاب النارية قادمة من الصين

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 25 طنا من الألعاب النارية والشماريخ قادمة من دولة الصين قبل تهريبها عبر ميناء الإسكندرية للبلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان رجال الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة في الإسكندرية، برئاسة سعيد جاد، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.



كانت وردت معلومات سرية بقيام شركة استيراد وتصدير بمحاولة تهريب كمية من الألعاب النارية محظورة، تشكيل لجنة جمركية بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية بجمرك الدخيلة، لمعاينة مشمول حاوية 40 قدما رقم FCIU 822831 6 الواردة من الصين والمقيدة تحت رقم مهمل 30 لسنة 2019 بإسم شركة A.M M. للاستيراد والصنف طبقا للمستندات Gypsum Board "جيبسون بورد".



وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1150 كرتونة شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 25 طنا و780 كيلو جرام، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 32 مليونا و250 ألفا و780 جنيها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.