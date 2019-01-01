سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 2 يوليو أول يوم عمل للبنوك بعد أجازة ثورة 30 يونيو، حيث سجل في البنك المركزي نحو 21.15 جنيه للبيع، و21.32 جنيه للشراء.



وطبقًا لآخر تحديث، سجّل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 21.09 جنيه للبيع، و21.31 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 21.08 جنيه للبيع و21.30 جنيه للبيع.



وجاء سعره في البنك العربي الإفريقي بنحو 21.04 جنيه للبيع و21.32 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 21.06 جنيه للبيع، و21.31 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 21.03 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.



وشهد الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات السابقة، تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.