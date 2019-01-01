الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

تراجع أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 08:49 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان - هويدا سعيد
طباعة
شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 2 يوليو أول يوم عمل للبنوك بعد أجازة ثورة 30 يونيو، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فسجل سعر الدينار الكويتي 54.87 جنيه للشراء، و55.21 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.53 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال العماني نحو 43.21 جنيه للشراء، و43.55 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي المصري، في حين سجل الدينار الأردني نحو 23.42 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 44.10 جنيه للشراء، و44.43 جنيه للبيع؛ وفق بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجلت العملات جميعها تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات هذا الأسبوع، بعد نجاح السياسة النقدية لمصر عبر الإصلاحات الاقتصادية.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات العربية فى البنوك اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

استقرار نسبي لأسعار العملات العربية في التعاملات الصباحية

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 27 يونيو 2019

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

بكري: السيسى أجهض خطة إخوانية لاعتقال قيادات الجيش والشرطة قبل 30 يونيو

منذ حوالي 20 ساعة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

منذ حوالي 18 ساعة

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

منذ حوالي 10 ساعات

مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

ستوديو

هل تسبب أحمد ناجي في إصابة جنش بالتدريبات؟.. تعرف على التفاصيل

تحطم هيلكوبتر عسكرية شمال ألمانيا ومصرع قائد الطائرة

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة اليوم

نجاح سلام في صور نادرة من داخل منزلها بالقاهرة.. شاهد

ads

رياضة

السفير الصيني الجديد: أتمنى للمنتخب المصري التوفيق والنجاح

ظهير ليفربول يودع الفريق برسالة مؤثرة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

رسميا.. أدريان رابيو إلى السيدة العجوز

الرئيس نيوز

بسبب الذروة الصباحية: كثافات مرورية في القاهرة والجيزة

الأهلي يقترب من حسم صفقة صانع الألعاب "خاما بيليات"

بشرى للغلابة: الحكومة ستدفع لغير القادرين اشتراكات دخول "التأمين الصحي"

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

منوعات

أستراليا تعرب عن خيبة أملها لقرار اليابان باستئناف صيد الحيتان

اكتشاف احتياطي من الصخور الجافة الساخنة في شمالي الصين

بعد اعتراض اليابانيين.. كيم كارداشيان تتخلى عن اسم كيمونو لمشدات الجسم

جزيرة هاينان بجنوبى الصين تنشئ محمية جديدة لطائر الوروار آكل النحل

كشكول

التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من الحكومة الإيطالية للعام الدراسى 2019/2020

اليوم.. طلاب الثانوي"المكفوفين" يؤدون امتحان التربية الوطنية

الكشف على 987 حالة في اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة بـ"الطور"

تعرف على موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك