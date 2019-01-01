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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 08:49 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس القادم، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع أمس الإثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الإثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم أوبك+، في وقت لاحق اليوم لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى ديسمبر 2019 أو مارس 2020.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الإثنين أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.
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