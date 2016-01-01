خفض سعر الفائدة فى أستراليا إلى 1%

أعلن بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي جديد وهو 1% ذلك للمرة الثانية خلال شهر بهدف إنعاش الاقتصاد الأسترالي المتباطئ.



وقال "فيليب لوي" محافظ البنك المركزي في بيان إن مجلس إدارة البنك خفض سعر الفائدة "لدعم نمو الوظائف في ظل المزيد من الثقة استمرار معدل التضخم في حدود المستهدف على المدى المتوسط"، مضيفا أن "النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي مازالت مقبولة".



وتابع محافظ البنك المركزي حديثه قائلا "في الوقت نفسه فإن حالة الغموض الناجمة عن النزاعات التجارية والتكنولوجية، تؤثر على الاستثمار وهو ما يعني أن هناك مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي"، في إشارة إلى تداعيات النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين.



كان بنك الاحتياط الأسترالي قد خفض سعر الفائدة إلى 1.25% في الشهر الماضي وكان الخفض الأول للفائدة منذ أغسطس 2016.



يذكر أن اقتصاد أستراليا لم يسجل أي ركود لفصلين متتاليين، منذ يونيو 1991، لكنه يعاني من تباطؤ وتيرة النمو في السنوات الأخيرة.



ووفقا للبيانات الصادرة في الشهر الماضي بلغ معدل نمو اقتصاد أستراليا خلال الربع الأول من العام الحالي 0.4% فقط، في حين ارتفع معدل البطالة من 5% إلى 5.2% خلال أبريل الماضي، وبلغ معدل التضخم 1.3%.