السكة الحديد: تراجع تأخيرات الوجهين البحرى والقبلى

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تراجع في معدل تأخيرات الوجهي البحري والقبلي خلال الأيام الماضية، حيث سجلت تأخيرات الوجه البحري 17 دقيقة فقط بعدما كانت تصل فترة التأخيرات إلى ما يقرب من 25 دقيقة.



وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن معدل تأخيرات الوجه القبلي شهد أيضا تراجع ملحوظ حيث سجل 25 دقيقة فقط، بعدما كانت تصل فترة التأخيرات إلى ما يقرب من 45 دقيقة.



وأكدت المصادر على أن تراجع تأخيرات الوجهين البحري والقبلي يرجع إلى التعليمات المشددة من المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، بشأن الإلتزام بجداول التشغيل وعدم التأخر عن موعد الرحلات؛ منعًا لوقوع أى تأخيرات تتسبب في إزعاج المواطنين.