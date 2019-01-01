جامعة واشنطن تعتزم فتح مركز طبى فى الصين

تتعاون كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، مع شركة هوي سي لإدارة الخدمات الطبية، ومقرها في الصين، للمساعدة في تدريب أطباء وتخصيص مركز طبي جديد، يشمل مستشفى ذات 1000 سرير، في سوتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.



وبعد أن يفتتح مركز هوي سي الطبي في عام 2020، سيكون بإمكان طلبة الطب والأطباء المقيمين والباحثين من كلية الطب بجامعة واشنطن، التدرب والتعلم في المركز الطبي الجديد، وفقا لبيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية يوم الإثنين.



وكجزء من هذا التعاون، سيتم تطوير نظام إحالة للمرضى الصينيين لزيارة كلية الطب بجامعة واشنطن لغرض تلقي الرعاية الطبية والصحية المتخصصة، وخاصة لعلاج حالات معقدة، ولاسيما السرطان.



قال تيموثي جي ابرلين، مدير مركز علاج الأورام (سايتمان) في كلية الطب بجامعة واشنطن إن "أحد أبرز نقاط التركيز للتعاون مع هوي سي، سيكون فرصة الشراكة التعاونية مع مركز سايتمان لعلاج السرطان".



أما باول جي ستشيل، المستشار البارز لشئون الأمراض السريرية، والمدير التنفيذي بالجامعة أعلاه، فقال "نحن سعداء للسعي لهذا التعاون مع زملاء لنا في الصين".



وأضاف "لقد نما الاقتصاد الصيني بشكل كبير خلال العقود الماضية، وهناك طلب قوي للقطاع الخاص للرعاية الصحية".



وتأتي كلية الطب بجامعة واشنطن من بين أبرز كليات الطب في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير من معهد أمريكي بحثي مختص بهذا المجال.