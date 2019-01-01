احتفالات ترامب بعيد الاستقلال تضع البنتاجون فى مأزق

تحتفل العاصمة الأمريكية واشنطن بـ«عيد الاستقلال» بعد غد الخميس 4 يوليو فيما أراد ترامب ان تكون الاحتفالات هذا العام مختلفة وكبيرة عن المعتاد، فقد أراد ترامب نشر دبابات «أبرامز» أو «برادلي» القتالية أو غيرها من المركبات العسكرية خلال إلقائه خطابه أمام الأمة.



كان ترامب قد صرح من قبل بأنه يريد أن يتم الاحتفال بعيد الاستقلال بنفس الطريقة التي احتفل بها الفرنسيون في يومهم الوطني، ولكن البنتاجون أعلن أنه لا يستطيع تنفيذ الاستعراض العسكري الذي طلبه ترامب بسبب ضيق الوقت للتحضير، وعدم تخصيص موازنة له، وعدم وجود بنية تحتية مؤهلة لاستقبال الآليات العسكرية الضخمة في شوارع العاصمة واشنطن.



كما أعلن مسئولون من الإدارة الأمريكية أن ترامب يريد الكثير من الألعاب النارية، ولكن مع في ظل ارتفاع تكلفة الألعاب النارية التي لم يتم تحديدها بعد لدافعي الضرائب أصبح الأمر أكثر غموضا، كما أن إدارة خدمات المتنزهات العامة عليها أن تدفع أجورًا إضافية للموظفين لتنظيف المكان بعد انتهاء العرض.