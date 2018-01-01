الهند ترفع وارداتها من خام النفط 38% فى 2019

من المتوقع أن يصل حجم واردات الهند من النفط الخام خلال العام المنتهي في 31 من (مارس) الماضي 7.83 تريليون روبية.



وفقا لوكالة بلومبرج أمس الاثنين، عن وزير النفط، دارميندرا برادان، قوله في رد مكتوب على استفسار في البرلمان، إن نسبة الزيادة خلال السنة المالية 2019 بلغت 38.3 في المائة عن العام الماضي.



وقد ارتفعت واردات المنتجات البترولية إلى 1.13 تريليون روبية، مقابل 883.7 مليار في العام السابق.



أما صادرات المنتجات البترولية فقد بلغت 2.68 تريليون روبية، مقابل 2.25 تريليون في السنة المالية 2018.



وأظهرت البيانات، أن الهند زادت وارداتها من النفط الخام بنسبة 4.8 في المائة في 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 4.58 مليون برميل يوميا، بينما عززت البلاد المشتريات لتغذية قدراتها التكريرية المتنامية.



وكشفت البيانات أنه في (ديسمبر) 2018، بلغ إجمالي واردات البلاد من النفط 4.86 مليون برميل يوميا، بزيادة نحو 15 في المائة مقارنة بالشهر السابق ومرتفعة نحو 11 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام.



وظلت منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد للنفط إلى الهند، مع ارتفاع حصة المنطقة من الواردات إلى نحو 65 في المائة من 63 في المائة في 2017. وانخفضت واردات النفط الهندية من إفريقيا قليلا لتمثل نحو 14.5 في المائة من إجمالي الواردات خلال السنة المالية 2018.