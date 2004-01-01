إخلاء 4 مباني في مقر شركة فيسبوك عقب وصول طرد يحتوي على غاز السارين

نشرت صحيفة يديعوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء وفقا لمصادرها، إنه تم إخلاء 4 مباني في مقر شركة فيسبوك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وصل للشركة طرد بريدي يحتوي على غاز السارين، وتم فحص عاملين كانوا على مقربة من الطرد.



يذكر أنه تم رفع العديد من القضايا ضد شركة فيس بوك، حيث أقامت شركة كونكت يو في عام 2004، التي أسسها مجموعة من أصدقاء زوكربيرغ دعوى قضائية ضد موقع فيسبوك، وذكرت أن زوكربيرغ قد دخل بعقد شفوي تم بينهم بشأن تأسيس فيسبوك، وأنه سرق الأفكار التي وضعوها حول الموقع.



بينما رفع فيسبوك في 18 يوليو، 2008، دعوى قضائية ضد موقع "ستودي في زد" في ولاية كاليفورنيا بدعوى لسرقة الموقع الشكل العام والسمات والخدمات الخاصة بفيسبوك.