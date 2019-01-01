ترامب يساوم كوريا الشمالية.. تجميد التسلح النووى مقابل رفع العقوبات

نشرت صحيفة نيويورك تايمز أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس صفقة محتملة مع كوريا الشمالية، حيث تقضي الصفقة بأن تقبل كوريا الشمالية وقف وتجميد برامجها النووية مقابل رفع الولايات المتحدة عقوباتها الأشد قسوة على كوريا الشمالية.



كما قالت شبكة سي ان ان الإخبارية إن الولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذه الصفقة لن تفكك أي أسلحة موجودة، على الأقل في المستقبل القريب، والتي يقدر عددها بما يتراوح بين 20 إلى 60 سلاحًا.



يأتي هذا بينما رفض مسؤولين أمريكيين هذه الخطة، وقال مسئولين اخرون انهم يأملون أن تخلق هذه الفكرة أساسًا لجولة جديدة من المفاوضات مع كوريا الشمالية.



تأتي هذه الصفقة بعد التطور الكبير في العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية، فقد أصبح الرئيس دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية وهو في المنصب.