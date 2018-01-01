الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

ارتفاع الصفقات الخاصة بالأسهم السعودية 422% منذ بداية العام

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:17 ص
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
طباعة
ارتفعت قيمة الصفقات الخاصة، التي تمت في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 422 في المائة لتبلغ 31.61 مليار ريال، مقابل 6.06 مليار ريال في النصف الأول من 2018.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن سبب نمو الصفقات الخاصة خلال النصف الأول من 2019، يعود إلى انضمام سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" للمؤشرات العالمية، حيث دخلت صناديق أجنبية تابعة للمؤشرات العالمية وهي فوتسي راسل ومؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة ومؤشر "إم. إس. سي. آي".

وتم خلال النصف الأول من العام الجاري 1251 صفقة خاصة، موزعة على 79 شركة نفذت على 782.12 مليون سهم قيمتها نحو 31.61 مليار ريال.

وبتوزيع الصفقات الخاصة على القطاعات يتضح أن "البنوك" هو القطاع المستهدف من قبل الأجانب، حيث استحوذ على 47.6 في المائة من قيمة الصفقات الخاصة ونحو 47.4 في المائة من عدد الأسهم التي تمت على الصفقات الخاصة.

وبلغ عدد الصفقات الخاصة التي تمت على قطاع "البنوك" 371 صفقة خاصة، قيمتها 15.04 مليار ريال، بعدد أسهم 370.34 مليون سهم، حيث تمت على 12 بنكا "البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية كافة".

تلاه قطاع "البتروكيماويات" بـ259 صفقة خاصة تمت على عشر شركات من أصل 14 شركة، بقيمة 6.78 مليار ريال على نحو 96.01 مليون سهم.

وبهذا استحوذ كل من قطاعي "البنوك" و"البتروكيماويات" على نحو 69.0 في المائة من قيمة الصفقات الخاصة للنصف الأول من 2019، وعلى نحو 59.6 في المائة من عدد الأسهم التي تمت عليها صفقات خاصة، وعلى نحو 50.4 في المائة من عدد الصفقات الخاصة.

وحل قطاع "التجزئة" ثالثا، حيث بلغت قيمة الصفقات الخاصة، التي تمت عليه نحو 2.84 مليار ريال، تلاه قطاع "الاتصالات" بنحو 2.19 مليار ريال، ثم قطاع "التطوير العقاري" بـ1.83 مليار ريال.

وفي المركز السادس حل قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" بـ869.33 مليون ريال، تلاه قطاع "التشييد والبناء" بـ529.86 مليون ريال، ثم قطاع "صناديق العقار" بـ414.38 مليون ريال.

تاسعا جاء قطاع "الاستثمار الصناعي" بـ397.39 مليون ريال، تلاه قطاع "التامين" بـ251.38 مليون ريال.

وفي المركز الـ21 حل قطاع "الأسمنت" بـ227.3 مليون ريال، ثم قطاع "الطاقة بـ70.26 مليون ريال رغم تنفيذ صفقة خاصة واحدة عليه وهي على "الشركة السعودية للكهرباء".

وفي الترتيب الـ13 من حيث الأعلى في قيمة الصفقات الخاصة، حل قطاع "الإعلام والنشر" بقيمة 54.44 مليون ريال، ثم قطاع "السياحة والفنادق" بقيمة 38.51 مليون ريال. وفي المركز الـ15 والأخير قطاع "النقل" بقيمة 34.78 مليون ريال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

منذ حوالي 21 ساعة

وصول جثمان الفنان عزت أبوعوف إلى مسجد السيدة نفيسة

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

منذ حوالي 22 ساعة

مصير منتخب مصر بعد تصدره لمجموعته في أمم افريقيا

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

ستوديو

نجاح سلام في صور نادرة من داخل منزلها بالقاهرة.. شاهد

رجاء الجداوي ناعية عزت أبو عوف: من نبلاء الوسط الفني

أحمد بدير عن رحيل عزت أبو عوف: "العمالقة تتساقط"

محلل اقتصادي: أداء الجنيه المصري تاني أقوى أداء عملة عالميا

ads

رياضة

ظهير ليفربول يودع الفريق برسالة مؤثرة

"السامبا" و"التانجو".. كلاسيكو الفن الكروى

رسميا.. أدريان رابيو إلى السيدة العجوز

بنى ياس يضم البرازيلى لويز أنطونيو

الرئيس نيوز

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

الرئيس الأمريكي ترامب: إيران "تلعب بالنار"

أفعى "آكلة للبشر" تتجول في شوارع مدينة بريطانية

بالصور.. صاروخ سوري "طائش" يسقط في قبرص

منوعات

اكتشاف احتياطي من الصخور الجافة الساخنة في شمالي الصين

بعد اعتراض اليابانيين.. كيم كارداشيان تتخلى عن اسم كيمونو لمشدات الجسم

جزيرة هاينان بجنوبى الصين تنشئ محمية جديدة لطائر الوروار آكل النحل

علماء صينيون يطورون طريقة أسهل لاختبار الرصاص فى الماء

كشكول

4 برامج جديدة للدراسات العليا بتربية سوهاج

جامعة سوهاج تواصل فعاليات الدورة التدريبية الأولى لإعداد القادة

انطلاق الفوج الطلابي الأول بجامعة سوهاج للمشاركة في معسكر إعداد القادة بحلون

المنوفية الأزهرية تعلن جاهزية أماكن تصحيح الشهادة الثانوية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. حفل إطلاق "أن ترى نجوم الليل" بدار النخبة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة آمنة الحمادى لرسوم الأطفال

صدور طبعة جديدة من رواية "القناع الملون"

الليلة.. مناقشة رواية "أولاد الناس" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك