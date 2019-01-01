كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم الدعم لضحايا الاستعباد الجنسي

وعدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ - هوا اليوم الثلاثاء، بمواصلة دعم الحكومة للضحايا الكوريين من الاستعباد الجنسي الياباني في زمن الحرب في إطار تضميد آلامهم ومعاناتهم، وقالت "إن جهود الحكومة السابقة لم تكن كافية".



وأضافت في مؤتمر دولي حول المرأة والسلام في سيئول "أن الجهود السابقة بشأن هذه القضية كانت مفقودة بشكل كبير وستواصل الحكومة الكورية الاهتمام بأصواتهن وبذل أقصى ما في وسعها لاستعادة كرامتهن وشرفهن."



عقد المؤتمر الذي استمر لمدة يومين واستضافته وزارة الخارجية للاحتفال بمبادرة الحكومة الجديدة حول "العمل مع النساء والسلام" التي أطلقت العام الماضي بهدف منع مختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة معاملة النساء.



وأشارت كانغ إلى أنه بسبب التاريخ مع نساء المتعة، فإن كوريا تتفهم أكثر من أي بلد آخر معاناة النساء اللائي يقعن ضحية للعنف الجنسي.