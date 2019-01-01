رئيس جيبوتي يلتقي وفدا رفيع المستوى من السياسيين الصينيين

التقى إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي وفدا رفيعا زائرا من المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بقيادة قو شنغ تسو نائب رئيس المجلس.



ونقل قو أطيب التحيات والأمنيات من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى نظيره الجيبوتي.



وفي إشارته إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ40 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، شدد قو على أن الصين وجيبوتي تتمتعان بتعاون أوثق على مدار العقود الأربعة الماضية.



وأشار إلى أنه بعض النظر عن التغير في الوضع الدولي، فإن العلاقة بين الصين وجيبوتي تطورت بشكل مطرد خلال العقود الأربعة الماضية، وأصبحت الدولتان صديقتين وشريكتين وشقيقتين جيدتين تثقان في بعضهما البعض في التعاون المربح للجانبين.



وأكد قو، الذي دعا إلى علاقات أوثق وزيادة تعزيز التعاون الثنائي، أن العلاقات بين البلدين شهدت نموا خلال السنوات الماضية، وذلك على خلفية اجتماعات عديدة رفيعة المستوى بين قادة البلدين.