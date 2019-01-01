ترامب: أرغب فى لقاء "كيم جونغ-أون" مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بشكل مفاجئ على الحدود بين الكوريتين في اليوم السابق، إنه يتطلع إلى لقاء معه مرة أخرى في وقت قريب.



وقال الرئيس ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان رائعا أن أكون مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في نهاية هذا الأسبوع. لقد عقدنا اجتماعا رائعا، وكان (كيم ) يبدو جيدا وفي أتم الصحة." وأضاف بالقول " أتطلع إلى رؤيته مرة أخرى قريبا."



يبدو أن تعليق ترامب على صحة كيم، جاء ردا على الأزمة الصحية لـ كيم التي أثارها إعلامي أمريكي كان في موقع اجتماع بانمونجوم.



قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون في مقابلة مع برنامج "فوكس اند فريندز"، إن كيم كان يتنفس كمريض يعاني من انتفاخ الرئة، مضيفا أن كيم يبدو أنه ليس رجلا صحيا.



وأوضح الرئيس ترامب: "ستجتمع فرقنا للعمل لحلحلة المشاكل المستمرة وطويلة الأجل".



وتابع: "لسنا على عجلة من أمرنا، لكنني متأكد من أننا سنصل في نهاية المطاف إلى هناك!".