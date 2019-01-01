الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا جنوب شرق بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـوكالة"وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت محمد جمال العمور (20 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



يشار إلى أن بلدة تقوع تتعرض منذ فترة لاقتحامات متكررة من قبل الاحتلال تخلله دهم المنازل واعتقال عددا من الفتية والشبان، وتسليم آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت مساء أمس، شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب أمام خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية، فيما اعتقل "مستعربون" طفلين في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وسط مواجهات أسفرت عن اصابات بالاختناق بالغاز السام والمدمع.