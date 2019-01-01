هبوط طفيف للأسهم السعودية.. وقيمة التداول 55%

تراجعت السوق الموازية للأسهم السعودية "نمو" خمس نقاط بنسبة 0.14 في المائة لتغلق عند 3802 نقطة.



وانخفضت قيمة التداول بنسبة 55 في المائة إلى 3.6 مليون ريال، بمعدل ثمانية آلاف ريال للصفقة، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 57 في المائة إلى 219 ألف سهم.



أما الصفقات فقد انخفضت 31 في المائة إلى 412 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع خمسة واستقرار البقية.



وتصدر المتراجعة "أبومعطي" بنسبة 3.4 في المائة، ليغلق عند 16.90 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 2.2 في المائة، ليغلق عند 15.06 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 29 ريالا، بينما تصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 11 في المائة، ليغلق عند 20 ريالا، يليه "الصمعاني" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 47.60 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 92.90 ريال.



وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة مليون ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 768 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 717 مليون ريال.